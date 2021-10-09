Японія: Sony і TSMC планують побудувати новий завод з виробництва напівпровідників

Деталі

Загальний обсяг інвестицій в проект складе близько 800 млрд ієн (7 млрд доларів). Близько половини цієї суми має намір надати уряд Японії. На підприємстві планується виробляти напівпровідники для смартфонів, мікросхеми для автомобілів тощо.

Завод планується побудувати в південно-західній префектурі Кумамото, а його введення в експлуатацію намічено на 2024 рік. Провідний японський виробник автозапчастин Denso також має намір взяти участь в проекті за рахунок установки на підприємстві свого обладнання. Denso є одним з головних постачальників автогіганта Toyota Motor.

Криза “напівпровідників”

Наразі світові виробники автомобілів і електроніки відчувають брак напівпровідників. Вона пов’язана в першу чергу з пандемією, а також виниклою в березні пожежею на заводі японської компанії Renesas Electronics, на частку якої припадає 17% світового ринку мікросхем.

В кінці вересня південнокорейська корпорація Samsung Electronics також оголосила, що збирається побудувати за 17 млрд доларів завод з виробництва напівпровідників у штаті Техас.