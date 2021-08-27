Продукція Apple може подорожчати через підвищення цін постачальником чіпів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Світовий лідер в сфері напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) підніме ціни на мікросхеми, що може призвести до подорожчання електронної техніки і автомобілів. Про це повідомляє Fox Business з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.

Деталі

За їх словами, тайванська TSMC планує підвищити ціни на свої найсучасніші мікросхеми приблизно на 10%, в той час як менш досконалі мікросхеми, які використовуються в тому числі автомобільними концернами, будуть коштувати приблизно на 20% дорожче.

Як зазначає Fox, компанія Apple є одним з найбільших клієнтів TSMC. Її чіпи використовуються в смартфонах iPhone і планшетах iPad.

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