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У Конгресі США хочуть обмежити контроль Apple і Google над їхніми магазинами додатків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Група американських законодавців від обох партій внесла в Сенат Конгресу США законопроект, який передбачає обмеження можливостей компаній Apple і Google встановлювати правила користування їх магазинами додатків, що обмежують вільну конкуренцію. Про це повідомляє в середу агентство Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Ініціатива покликана заборонити компаніям — власникам магазинів додатків змушувати розробників цих програм використовувати виключно систему оплати Apple або Google для продажу своєї продукції.

Новий законопроект дасть можливість розробникам сповіщати покупців про те, що вони можуть придбати продукцію в іншому місці за нижчою ціною, а також дозволить їм робити так, щоб користувачам були доступні альтернативні способи установки додатків на мобільні пристрої, минаючи App Store або Google Play.

Цитата

“Цей законопроект зніме примусові бар’єри в економіці мобільних додатків, які заважають конкуренції, і це дасть споживачам більше вибору, а невеликим технологічним компаніям-стартапам — шанс на успіх”, — заявив один з авторів законопроекту сенатор-демократ Річард Блюментал (від штату Коннектикут).

За словами авторів ініціативи, вони очікують, що аналогічний законопроект незабаром буде внесений і до Палати представників Конгресу.

Нагадаємо

У березні у Великій Британії почали антимонопольне розслідування відносно Apple.

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