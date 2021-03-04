У Британії почали антимонопольне розслідування відносно Apple

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Невдоволення розробників пов'язані з тим, що вони повинні платити компанії комісію 30% за розповсюдження їх програм через App Store. При цьому взаємодіяти з клієнтами поза фірмового магазину їм заборонено.

Зазначається, що оплата всіх додаткових опцій, які клієнт захоче придбати, також повинна проходити через App Store.

"Під час розслідування CMA буде вивчено, чи займає Apple домінантне положення у зв'язку з розповсюдженням програм на пристроях фірми у Великій Британії", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Компанія Apple розпочинає розробку технології 6G.

Для цього, Apple оголосила про відкриття вакансії інженерів, які допоможуть в розробці стільникових технологій наступного покоління 6G.