Япония: Sony и TSMC планируют построить новый завод по производству полупроводников
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Японская корпорация Sony и тайваньская TSMC намерены построить в Японии новый завод по производству полупроводников на фоне глобального дефицита этой продукции. Об этом сообщила в субботу газета Nikkei, передает УНН.
Детали
Общий объем инвестиций в проект составит около 800 млрд иен (7 млрд долларов). Около половины этой суммы намерено предоставить правительство Японии. На предприятии планируется производить полупроводники для смартфонов, микросхемы для автомобилей и тому подобное.
Завод планируется построить в юго-западной префектуре Кумамото, а его ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год. Ведущий японский производитель автозапчастей Denso также намерен принять участие в проекте за счет установки на предприятии своего оборудования. Denso является одним из главных поставщиков автогиганта Toyota Motor.
Кризис “полупроводников”
Сейчас мировые производители автомобилей и электроники чувствуют нехватку полупроводников. Она связана в первую очередь с пандемией, а также возникшим в марте пожаром на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.
В конце сентября южнокорейская корпорация Samsung Electronics объявила, что собирается построить за 17 млрд долларов завод по производству полупроводников в штате Техас.