Крупнейший в мире производитель чипов ведет переговоры о первом заводе в Европе - FT

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"TSMC ведет переговоры с ключевыми поставщиками о создании своего потенциально первого европейского завода в немецком городе Дрезден, что позволит крупнейшему в мире производителю микросхем извлечь выгоду из растущего спроса со стороны автомобильной промышленности региона", - говорится в сообщении.

Детали

Тайваньская компания направляет в Германию в начале следующего года группу руководителей высшего звена для обсуждения уровня государственной поддержки будущего завода, а также возможностей местной цепочки поставок для удовлетворения его потребностей, сообщают источники, знакомые с этим вопросом.

Эта поездка будет второй за шесть месяцев для руководителей TSMC, и ожидается, что окончательное решение о том, стоит ли инвестировать миллиарды долларов в завод, строительство которого может начаться уже в 2024 году, последует вскоре после этого.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, переговоры TSMC с несколькими поставщиками материалов и оборудования сосредоточены на том, могут ли они также сделать инвестиции, необходимые для поддержки завода.

Если TSMC решит строить завод в Дрездене, она сосредоточится на 22-нанометровых и 28-нанометровых чиповых технологиях, аналогичных тем, которые она планирует производить на заводе, которым занимается вместе с Sony в Японии.

Дополнение

В прошлом году клиенты попросили TSMC рассмотреть вопрос о строительстве завода в Европе, но, как сообщается, после вторжения в Украину первоначальный анализ вопроса был приостановлен. Но растущий спрос со стороны европейских автопроизводителей на чипы местного производства побудил TSMC пересмотреть идею.

Решение о строительстве завода станет серьезным стимулом для ЕС, который стремится сократить свою зависимость от импорта полупроводников — жизненно важных компонентов для всего, от смартфонов до автомобилей — из Азии. Ранее в этом году Брюссель утвердил субсидии в размере 43 млрд евро, чтобы привлечь производителей микросхем в Европу.