Навіщо здоровій людині проходити онкологічний чек-ап організму

Що таке онкологічний чек-ап організму? Навіщо він потрібен?

У розрізі онкології чек-ап – це комплекс обстежень, які достовірно допомагають зменшити смертність від злоякісних пухлин. Це кінцева мета скринінгу.

Чек-ап організму справді допомагає уникнути онкологічних хвороб?

Так, наприклад, при колоноскопії лікар має можливість видалити поліпи кишечника, які можуть призводити до виникнення злоякісної пухлини. Або гінекологічний скринінг дозволяє виявити передракові зміни та вчасно їх пролікувати.

Проте не завжди чек-ап допомагає уникнути хвороби. У більшості випадків з його допомогою можна виявити хворобу на ранній стадії, коли вона з найбільшою ймовірністю виліковна.

Які перевірки справді потрібні, а які відвертий маркетинг?

Доведену ефективність мають мамографія (у перспективі – МРТ молочних залоз), гастроскопія, колоноскопія, PAP-тест, дерматоскопія, низькодозна комп'ютерна томографія органів грудної клітки (для певних груп населення - ред.), огляд уролога та аналіз крові на простат-специфічний антиген.

Не мають онкологічної специфічності, як не дивно, онкомаркери - ці показники крові можуть змінюватися при найпростішому запальному процесі.

Кому потрібно пройти чек-ап та у якому віці? Де це краще зробити?

Мамографія – усі жінки після 40 років 1 раз на рік.

Аналіз крові на простат-специфічний антиген (PSA) плюс огляд уролога повинні проходити усі чоловіки після 40 років 1 раз на рік.

Гастроскопія та колоноскопія – вперше всі без винятку після 50 років, далі – залежно від результатів дослідження.

Низькодозна КТ легень – вік понад 50 років, курці зі стажем понад 20 років – виконується базове дослідження, від якого залежить подальша частота діагностики.

PAP-тест – жінки віком від 21 до 65 років – за нормального результату тесту – кожні 2 роки.

Проходити чек-ап краще у спеціалізованому онкологічному центрі, лікарі якого мають найбільший досвід у діагностиці, ранньому виявленні та, при необхідності, – лікуванні злоякісних пухлин. У Лікарні ізраїльської онкології LISOD комфортно та безболісно можна пройти скринінг за один день.

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Для того, щоб перевірити, чи належить пацієнт до групи ризику, фахівці Лікарні ізраїльської медицини LISOD розробили спеціальний тест, який ґрунтується на низці досліджень, що доводять безпосередній вплив деяких факторів (наприклад, куріння чи неправильного харчування — ред.) на виникнення злоякісних новоутворень. Пройти тест можна за посиланням https://www.lissod.com.ua/prevention/take-care/test/.