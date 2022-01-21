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Зачем здоровому человеку проходить онкологический чек-ап организма

Зачем здоровому человеку проходить онкологический чек-ап организма

Киев • УНН

 • 57778 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Рак - одна из главных причин смерти в мире, от которой в 2020 г. умерло порядка 10 млн человек. В ВОЗ заявляют - раннее выявление и лечение онкологических заболеваний позволяют снизить связанную с ними смертность. Клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Максим Ермаков ответил журналистам УНН на самые актуальные вопросы, касающиеся чек-апа организма. Зачем здоровому человеку проходить чек-ап организма, помогает ли он избежать заболевания и какие проверки нужны, а каких можно избежать – читайте в нашем материале.

Что такое онкологический чек-ап организма? Зачем он нужен?

В разрезе онкологии чек-ап – это комплекс обследований, которые достоверно помогают снизить смертность от злокачественных опухолей. Это является конечной целью скрининга.

Чек-ап организма действительно помогает избежать онкологических болезней?

Да, например, при колоноскопии у врача есть возможность удалить полипы кишечника, которые могут приводить к возникновению злокачественной опухоли. Или гинекологический скрининг позволяет выявить предраковые изменения и вовремя пролечить их.

Однако не всегда чек-ап помогает именно избежать болезни. В большинстве случаев с его помощью можно выявить болезнь на самой ранней стадии, когда она с наибольшей вероятностью излечима.

Какие проверки действительно нужны, а какие — откровенный маркетинг?

Доказанной эффективностью обладают маммография (в перспективе – МРТ молочных желез), гастроскопия, колоноскопия, PAP-тест, дерматоскопия, низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки (для определенных групп населения - ред.), осмотр уролога и анализ крови на простат-специфический антиген.

Не обладают онкологической специфичностью, как ни странно, онкомаркеры – эти показатели крови могут меняться при простейшем воспалительном процессе.

Кому нужно пройти чек-ап и в каком возрасте? Где это лучше сделать?

Маммография – все женщины после 40 лет 1 раз в год.

Анализ крови на простат-специфический антиген (PSA) плюс осмотр уролога должны проходить все мужчины после 40 лет 1 раз в год.

Гастроскопия и колоноскопия – первый раз все без исключения после 50 лет, далее – в зависимости от результатов исследования.

Низкодозная КТ легких – возраст более 50 лет, курильщики со стажем более 20 лет – выполняется базовое исследование, от которого зависит дальнейшая частота диагностики.

PAP-тест – женщины от 21 до 65 лет – при нормальном результате теста – каждые 2 года.

Проходить чек-ап лучше в специализированном онкологическом центре, врачи которого имеют наибольший опыт в диагностике, раннем выявлении и, при необходимости, – лечении злокачественных опухолей. В Больнице израильской онкологии LISOD комфортно и безболезненно можно пройти скрининг за один день.

По теме

Для того, чтобы проверить относится ли пациент к группе риска, специалисты Больницы израильской медицины LISOD разработали специальный тест, который основан на ряде исследований, доказывающих непосредственное влияние некоторых факторов (например, курения или неправильного питания — ред.) на возникновение злокачественных новообразований. Пройти тест можно по ссылке https://www.lissod.com.ua/prevention/take-care/test/.

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