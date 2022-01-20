Нужно ли проходить ежегодный скрининг организма: мнение врача

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“Проблема в том, что первые симптомы рака — отсутствие каких-либо симптомов. Обнаружить заболевание можно только благодаря скринингу — профилактическому обследованию "здорового человека“. К сожалению, не для всех онкологических нозологий разработаны эффективные скрининговые программы. Но для наиболее распространенных (колоректальный рак, рак молочной железы, желудка, легкого, шейки матки, предстательной железы, щитовидной железы — ред.) эффективные скрининговые программы есть. И пренебрегать ими не стоит”, — рассказал врач.

Скрининг действительно считается стандартом ранней диагностики рака молочной железы, рака шейки матки, рака предстательной железы, рака прямой и толстой кишки, рака легких.

Скрининг молочной железы

Врачи рекомендуют проходить ежегодно всем женщинам скрининг молочной железы. По данным Института рака США, 98% женщин выздоравливают при выявлении рака молочных желез на ранней стадии.

Скрининг молочной железы можно пройти в Больнице израильской онкологии LISOD.

Он включает в себя УЗИ молочных желез (для женщин от 18 до 35 лет — ред.), маммографию молочных желез (для женщин от 35 лет, — ред.) и заключение ведущего специалиста LISOD по диагностике заболеваний молочной железы.

Скрининг шейки матки

Врачи рекомендуют проходить его ежегодно каждой женщине с 25 лет (или через год после начала половой жизни — ред.). В LISOD скрининг шейки матки включает в себя: осмотр ведущего специалиста онкогинеколога, кольпоскопию (осмотр шейки матки с помощью современного кольпоскопа — ред.) и вагинальное УЗИ (ультразвуковое исследование — ред.)

Скрининг легкого

В Больнице израильской онкологии LISOD этот вид скрининга проводят с помощью низкодозовой компьютерной томографии. Врачи рекомендуют проходить скрининг легкого курильщикам, людям, с хроническим бронхитом и тем, кто контактирует с асбестом, радоном, парами бензина или работает в угольных шахтах и всем пациентам возрастом старше 55 лет.

Скрининг включает в себя низкодозовую компьютерную томографию органов грудной клетки и заключение высококвалифицированного специалиста по лучевой диагностике.

Скрининг желудка

Основной метод скрининга рака желудка — выполнение ежегодной гастроскопии. Врачи рекомендуют проходить его тем пациентам, кто уже перенес предраковое заболевание (гастрит, полипы, хроническую язву — ред.). Также скрининг необходим людям, которые употребляют жирную, консервированную, жареную пищу, никотин и алкоголь.

Скрининг щитовидной железы

Такой скрининг рекомендован при резкой потере или наоборот — увеличении массы тела, учащенном сердцебиении, нервозности и треморе рук, при сухости кожи, быстрой утомляемости, депрессии, нарушении сна и при резком выпадении волос. Именно эти факторы могут сигнализировать о проблемах со щитовидной железой и возможном раке.

Скрининг включает в себя УЗИ щитовидной железы и исследование тиреотропного гормона (TSH — ред.), тироксина свободного (fТ4 — ред.) и трийодтиронина свободного (fТ3 — ред.).

Скрининг предстательной железы

Рак предстательной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин старше 45 лет. Скрининг включает в себя консультацию уролога, трансректальное УЗИ с использованием аппарата высокой разрешающей способности и определение специфического опухолевого маркера предстательной железы PSA (ПСА — простатоспецифический антиген общий — ред.).

Колоректальный скрининг

Колоректальный рак является наиболее частой опухолью желудочно-кишечного тракта и в основном встречается у людей, старше 50 лет. Колоректальный скрининг включает в себя колоноскопию с помощью цифрового видеоэндоскопа. Его необходимо проходить ежегодно всем женщинам и мужчинам после 50 лет; после 40 лет — лицам, входящим в группу повышенного риска.

Относитесь ли вы к группе риска

Для того, чтобы проверить относится ли пациент к группе риска, специалисты Больницы израильской медицины LISOD разработали специальный тест, который основан на ряде исследований, доказывающих непосредственное влияние некоторых факторов (например, курения или неправильного питания, — ред.) на возникновение злокачественных новообразований. Пройти тест можно по ссылке https://www.lissod.com.ua/prevention/take-care/test/.