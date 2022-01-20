Чи потрібно проходити щорічний скринінг організму: думка лікаря

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“Проблема в тому, що перші симптоми раку — відсутність симптомів. Виявити захворювання можна лише завдяки скринінгу — профілактичному обстеженню здорової людини. На жаль, не для всіх онкологічних нозологій розроблено ефективні скринінгові програми. Але для найпоширеніших (колоректальний рак, рак молочної залози, шлунка, легені, шийки матки, передміхурової залози, щитовидної залози — ред.) ефективні скринінгові програми є. І нехтувати ними не варто”, — розповів лікар.

Скринінг дійсно вважається стандартом ранньої діагностики раку молочної залози, раку шийки матки, раку передміхурової залози, раку прямої та товстої кишки, раку легенів.

Скринінг молочної залози

Лікарі рекомендують щорічно проходити всім жінкам скринінг молочної залози. За даними Інституту раку США, 98% жінок одужують при виявленні раку молочних залоз на ранній стадії.

Скринінг молочної залози можна пройти у Лікарні ізраїльської онкології LISOD.

Він включає УЗД молочних залоз (для жінок від 18 до 35 років — ред.), мамографію молочних залоз (для жінок від 35 років — ред.) та висновок провідного спеціаліста LISOD з діагностики захворювань молочної залози.

Скринінг шийки матки

Лікарі рекомендують проходити його щорічно кожній жінці з 25 років (або через рік після початку статевого життя — ред.). У LISOD скринінг шийки матки включає: огляд провідного спеціаліста онкогінеколога, кольпоскопію (огляд шийки матки за допомогою сучасного кольпоскопа — ред.) та вагінальне УЗД (ультразвукове дослідження — ред.)

Скринінг легенів

У Лікарні ізраїльської онкології LISOD цей вид скринінгу проводять за допомогою низькодозової комп’ютерної томографії. Лікарі рекомендують проходити скринінг легенів курцям, людям з хронічним бронхітом і тим, хто контактує з азбестом, радоном, парами бензину або працює у вугільних шахтах та всім пацієнтам віком від 55 років.

Скринінг включає низькодозову комп’ютерну томографію органів грудної клітки і висновок висококваліфікованого фахівця з променевої діагностики.

Скринінг шлунка

Основний метод скринінгу раку шлунка — виконання щорічної гастроскопії. Лікарі рекомендують проходити його тим пацієнтам, які вже перенесли передракове захворювання (гастрит, поліпи, хронічну виразку — ред.). Також скринінг необхідний людям, які вживають жирну, консервовану, смажену їжу, нікотин та алкоголь.

Скринінг щитовидної залози

Такий скринінг рекомендований при різкій втраті або навпаки — збільшенні маси тіла, прискореному серцебитті, нервозності та треморі рук, при сухості шкіри, швидкій стомлюваності, депресії, порушенні сну та при різкому випаданні волосся. Саме ці фактори можуть сигналізувати про проблеми зі щитовидною залозою та можливий рак.

Скринінг включає УЗД щитовидної залози та дослідження тиреотропного гормону (TSH — ред.), тироксину вільного (fТ4 — ред.) та трийодтироніну вільного (fТ3 — ред.).

Скринінг передміхурової залози

Рак передміхурової залози — одне з найпоширеніших онкологічних захворювань у чоловіків віком понад 45 років. Скринінг включає консультацію уролога, трансректальне УЗД з використанням апарату високої роздільної здатності та визначення специфічного пухлинного маркера передміхурової залози PSA (ПСА — простатоспецифічний антиген загальний — ред.).

Колоректальний скринінг

Колоректальний рак є найчастішою пухлиною шлунково-кишкового тракту і в основному зустрічається у людей старших 50 років. Колоректальний скринінг включає колоноскопію за допомогою цифрового відеоендоскопа. Його необхідно проходити щорічно всім жінкам та чоловікам після 50 років; після 40 років — особам, які входять до групи підвищеного ризику.

Чи належите ви до групи ризику

Для того, щоб перевірити, чи належить пацієнт до групи ризику, фахівці Лікарні ізраїльської медицини LISOD розробили спеціальний тест, який заснований на низці досліджень, що доводять безпосередній вплив деяких факторів (наприклад, куріння або неправильного харчування — ред.) на виникнення злоякісних новоутворень. Пройти тест можна за посиланням https://www.lissod.com.ua/prevention/take-care/test/.