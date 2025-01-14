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НАТО запускає нову місію в Балтійському морі: що відомо про "Балтійський вартовий"

НАТО запускає нову місію в Балтійському морі: що відомо про "Балтійський вартовий"

Київ • УНН

 • 23101 перегляди

НАТО розпочинає нову військову місію для захисту критичної інфраструктури в Балтійському морі. Генсек Рютте анонсував розгортання фрегатів, патрульних літаків та флоту військово-морських дронів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 14 січня, оголосив про початок нової військової діяльності НАТО з посилення захисту критично важливої інфраструктури. Місія "Балтійський вартовий" посилить військову присутність НАТО в Балтійському морі і поліпшить здатність членів Альянсу реагувати на дестабілізуючі дії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАТО.

Сьогодні на саміті членів Альянсу в Балтійському морі обговорили зростаючу загрозу критично важливим об'єктам підводної інфраструктури.

Генеральний секретар сказав, що нещодавні диверсії пошкодили енергетичні і комунікаційні кабелі, але він упевнений, що "працюючи разом з усіма членами Альянсу, ми зробимо усе необхідне для забезпечення безпеки і захисту не лише нашої критично важливої інфраструктури, а й усього, що нам дороге".

Місія "Балтійський вартовий" залучатиме низку засобів, в тому числі фрегати і морські патрульні літаки.

Рютте також оголосив про розгортання нових технологій, в тому числі невеликого флоту військово-морських дронів, і підкреслив, що НАТО працюватиме з членами Альянсу над інтеграцією національних засобів спостереження - усе заради поліпшення здатності захищати критично важливу підводну інфраструктуру і реагувати в разі потреби. НАТО працюватиме в рамках Мережі критично важливої підводної інфраструктури, до якої входить і промисловість, над подальшим вивченням шляхів захисту інфраструктури і підвищенням стійкості підводних об'єктів.

Раніше 

Повідомлялось, що у балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.

Фінська влада веде розслідування щодо нафтового танкера, що входить до російського "тіньового флоту", на предмет того, чи він перерізав електричний кабель між Фінляндією та Естонією. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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