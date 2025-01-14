НАТО запускає нову місію в Балтійському морі: що відомо про "Балтійський вартовий"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у вівторок, 14 січня, оголосив про початок нової військової діяльності НАТО з посилення захисту критично важливої інфраструктури. Місія "Балтійський вартовий" посилить військову присутність НАТО в Балтійському морі і поліпшить здатність членів Альянсу реагувати на дестабілізуючі дії. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу НАТО.

Сьогодні на саміті членів Альянсу в Балтійському морі обговорили зростаючу загрозу критично важливим об'єктам підводної інфраструктури.

Генеральний секретар сказав, що нещодавні диверсії пошкодили енергетичні і комунікаційні кабелі, але він упевнений, що "працюючи разом з усіма членами Альянсу, ми зробимо усе необхідне для забезпечення безпеки і захисту не лише нашої критично важливої інфраструктури, а й усього, що нам дороге".

Місія "Балтійський вартовий" залучатиме низку засобів, в тому числі фрегати і морські патрульні літаки.

Рютте також оголосив про розгортання нових технологій, в тому числі невеликого флоту військово-морських дронів, і підкреслив, що НАТО працюватиме з членами Альянсу над інтеграцією національних засобів спостереження - усе заради поліпшення здатності захищати критично важливу підводну інфраструктуру і реагувати в разі потреби. НАТО працюватиме в рамках Мережі критично важливої підводної інфраструктури, до якої входить і промисловість, над подальшим вивченням шляхів захисту інфраструктури і підвищенням стійкості підводних об'єктів.

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Повідомлялось, що у балтійському морі виявлено пошкодження ще одного силового кабелю зі слідами від якоря. Міністр оборони Швеції підтвердив, що це третій пошкоджений кабель після інциденту з судном Yi Peng 3.

Фінська влада веде розслідування щодо нафтового танкера, що входить до російського "тіньового флоту", на предмет того, чи він перерізав електричний кабель між Фінляндією та Естонією.