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НАТО запускает новую миссию в Балтийском море: что известно о «Балтийском страже»

НАТО запускает новую миссию в Балтийском море: что известно о «Балтийском страже»

Киев  •  УНН

 • 6712 просмотра

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НАТО начинает новую военную миссию для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море. Генсек Рютте анонсировал развертывание фрегатов, патрульных самолетов и флота военно-морских дронов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во вторник, 14 января, объявил о начале новой военной деятельности НАТО по усилению защиты критически важной инфраструктуры. Миссия «Балтийский часовой» усилит военное присутствие НАТО в Балтийском море и улучшит способность членов Альянса реагировать на дестабилизирующие действия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Сегодня на саммите членов Альянса в Балтийском море обсудили растущую угрозу критически важным объектам подводной инфраструктуры.

Генеральный секретарь сказал, что недавние диверсии повредили энергетические и коммуникационные кабели, но он уверен, что «работая вместе со всеми членами Альянса, мы сделаем все необходимое для обеспечения безопасности и защиты не только нашей критически важной инфраструктуры, но и всего, что нам дорого».

Миссия «Балтийский часовой» будет привлекать ряд средств, в том числе фрегаты и морские патрульные самолеты.

Рютте также объявил о развертывании новых технологий, в том числе небольшого флота военно-морских дронов, и подчеркнул, что НАТО будет работать с членами Альянса над интеграцией национальных средств наблюдения - все ради улучшения способности защищать критически важную подводную инфраструктуру и реагировать в случае необходимости. НАТО будет работать в рамках Сети критически важной подводной инфраструктуры, в которую входит и промышленность, над дальнейшим изучением путей защиты инфраструктуры и повышением устойчивости подводных объектов.

Ранее 

Сообщалось, что в балтийском море обнаружено повреждение еще одного силового кабеля со следами от якоря. Министр обороны Швеции подтвердил, что это третий поврежденный кабель после инцидента с судном Yi Peng 3.

Финские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера, входящего в российский «теневой флот», на предмет того, перерезал ли он электрический кабель между Финляндией и Эстонией. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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