НАТО розглядає можливість відправити війська на південний схід Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення США направити додаткові війська до Німеччини, Польщі та Румунії. Він заявив, що відправка військ США зміцнить стримування і оборону НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Anadolu.
Цитата
“Ми підвищили готовність Сил реагування НАТО і розглядаємо можливість відправки додаткових бойових одиниць на південний схід Альянсу. Наші поставки носять оборонний характер і пропорційні", - сказав Столтенберг.
Деталі
Столтенберг заявив, що Північна Америка і Європа об'єднуються в рамках НАТО і сповнені рішучості зберігати силу загального стримування і оборони.
Доповнення
Міністерство оборони США (Пентагон) оголосило сьогодні, що відправить в цілому 3000 солдатів, 1000 в Румунію і 2000 в Німеччину і Польщу, для стримування Росії.
Deutsche Welle повідомляє, що прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація США підтвердила проведення консультацій з союзниками в Східній Європі щодо можливого посилення американського військового контингенту в цих країнах.
Раніше
Американським ЗМІ повідомили офіційні представники Міністерства оборони США, що в країни Центральної та Східної Європи найближчим часом будуть відправлені 3 тисячі американських військових — для зміцнення безпеки НАТО у зв'язку із загрозою російського збройного вторгнення в Україну.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпека нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.