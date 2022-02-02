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В СМИ просочились "ответы" США и НАТО на требования России по "гарантиям безопасности": главное

Киев • УНН

 • 38393 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. США и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией. Вместо этого и Вашингтон, и Альянс предлагают вести переговоры по соглашениям о разоружении и мерам укрепления доверия на различных форумах. Об этом сообщает испанская газета El Pais, которая опубликовала якобы полные ответы США и НАТО на российские требования по безопасности.

Цитата:

"Учитывая существенное, одностороннее и неоправданное военное развертывание, происходящее в Украине и Беларуси и вокруг них, мы призываем Россию немедленно деэскалировать ситуацию поддающимся проверке, своевременным и долговременным образом", - заявили в НАТО.

"Позиция правительства Соединенных Штатов заключается в том, что прогресс по этим вопросам (разоружение и меры укрепления доверия) может быть достигнут только в условиях деэскалации угрожающих действий России в отношении Украины", - предупреждает Вашингтон.

Детали

Ответ на требования Москвы, как сообщается, пришел в виде двух текстов: один под заголовком "Конфиденциально/Россия" (состоящий из введения, семи пунктов и кратких выводов) из Вашингтона, другой под заголовком "НАТО-Россия, ограничено" (с 12 пунктами) из Североатлантического альянса.

Эти тексты в основном отражают - хотя и гораздо более подробно - те послания, которые западные лидеры публично передавали Кремлю, пишет издание. США и НАТО скоординировали свои ответные действия, которые дополняют друг друга, но имеют некоторые различия.

Основное различие между двумя текстами заключается в том, что Вашингтон готов обсуждать концепцию "неделимости безопасности", которую ОБСЕ одобрила на своем саммите в Астане в 2010 году.

Москва включила его в первую статью своего проекта договора, поскольку опирается на этот принцип, утверждая, что возможное членство Украины в НАТО повлияет на ее безопасность. В тексте США предупреждают, что не разделяют точку зрения России, и отмечают, что концепцию неделимости безопасности "нельзя рассматривать изолированно".

Тем не менее, они готовы рассмотреть "соответствующие интерпретации". Они напоминают, что "США и Россия также подтвердили неотъемлемое право каждого государства свободно выбирать или изменять свои механизмы безопасности, включая договоры и союзы".

В документе Вашингтона с самого начала ясно сказано, что они "продолжают решительно поддерживать политику открытых дверей НАТО" и поэтому не исключают будущего членства Украины или Грузии в НАТО. В тексте НАТО также подтверждает свою политику открытых дверей и подчеркивает право всех государств выбирать свои механизмы безопасности "без вмешательства".

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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