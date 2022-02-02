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У ЗМІ просочилися "відповіді" США та НАТО на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки": головне

У ЗМІ просочилися "відповіді" США та НАТО на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки": головне

Київ • УНН

 • 38405 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. США та НАТО відмовляються підписувати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією. Натомість і Вашингтон, і Альянс пропонують вести переговори щодо угод про роззброєння та заходи зміцнення довіри на різних форумах. Про це повідомляє іспанська газета El Pais, яка опублікувала нібито повні відповіді США та НАТО на російські вимоги щодо безпеки.

Цитата:

"З огляду на суттєве, одностороннє і невиправдане військове розгортання, що відбувається в Україні та Білорусі та навколо них, ми закликаємо Росію негайно деескалувати ситуацію, що піддається перевірці, своєчасним та довготривалим чином", - заявили в НАТО.

"Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогрес із цих питань (роззброєння та заходи зміцнення довіри) може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", - попереджає Вашингтон.

Деталі

Відповідь на вимоги Москви, як повідомляється, надійшла у вигляді двох текстів: один під заголовком "Конфіденційно/Росія" (що складається із вступу, семи пунктів та коротких висновків) з Вашингтона, інший під заголовком "НАТО-Росія, обмежено" (з 12 пунктами) з Північноатлантичного альянсу.

Ці тексти здебільшого відбивають - хоча й набагато докладніше - ті послання, які західні лідери публічно передавали Кремлю, пише видання. США та НАТО скоординували свої дії у відповідь, які доповнюють одна одну, але мають деякі відмінності.

Основна відмінність між двома текстами полягає в тому, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію "неподільності безпеки", яку ОБСЄ схвалила на своєму саміті в Астані у 2010 році.

Москва включила його до першої статті свого проекту договору, оскільки спирається на цей принцип, стверджуючи, що можливе членство України в НАТО вплине на її безпеку. У тексті США попереджають, що не поділяють думку Росії, і зазначають, що концепцію неподільності безпеки "не можна розглядати ізольовано".

Проте вони готові розглянути "відповідні інтерпретації". Вони нагадують, що "США та Росія також підтвердили невід'ємне право кожної держави вільно обирати або змінювати свої механізми безпеки, включаючи договори та спілки".

У документі Вашингтона із самого початку ясно сказано, що вони "продовжують рішуче підтримувати політику відкритих дверей НАТО" і тому не відкидають майбутнього членства України чи Грузії в НАТО. У тексті НАТО також підтверджує свою політику відкритих дверей і наголошує на праві всіх держав вибирати свої механізми безпеки "без втручання".

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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