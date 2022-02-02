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15 марта, 19:03 • 103920 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАТО рассматривает возможность отправить войска на юго-восток Альянса

Киев • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Германию, Польшу и Румынию. Он заявил, что отправка войск США укрепит сдерживание и оборону НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Anadolu.

Цитата

“Мы повысили готовность Сил реагирования НАТО и рассматриваем возможность отправки дополнительных боевых единиц на юго-восток альянса. Наши поставки носят оборонительный характер и пропорциональны”, — сказал Столтенберг.

Детали

Столтенберг заявил, что Северная Америка и Европа объединяются в рамках НАТО и полны решимости сохранять силу общего сдерживания и обороны.

Дополнение

Министерство обороны США (Пентагон) объявило сегодня, что отправит в общей сложности 3000 солдат, 1000 в Румынию и 2000 в Германию и Польшу, для сдерживания России.

Deutsche Welle сообщает, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Администрация США подтвердила проведение консультаций с союзниками в Восточной Европе по возможному усилению американского военного контингента в этих странах.

Ранее

Американским СМИ сообщили официальные представители министерства обороны США, что в страны Центральной и Восточной Европы в ближайшее время будут отправлены 3 тысячи американских военных — для укрепления безопасности НАТО в связи с угрозой российского вооружённого вторжения в Украину.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

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