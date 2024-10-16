НАТО прагне запровадити єдиний стандарт боєприпасів
Київ • УНН
Альянс планує стандартизувати боєприпаси для спрощення їх використання на полі бою. Генсек НАТО Марк Рютте підкреслив важливість цього кроку та необхідність подальшого збільшення оборонного виробництва.
Альянс прагне запровадити єдиний загальний стандарт боєприпасів для всіх країн-членів НАТО, щоб спростити їх використання на полі бою у разі потреби. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Генеральний секретар Марк Рютте підкреслив, що НАТО зробить новий поштовх до загальних стандартів боєприпасів.
Це нелегко, але дуже важливо
Він додав, що оборонне виробництво необхідно й надалі збільшувати, щоб уможливити стримування та оборону НАТО.
Видання зазначає, що питання єдиного стандарту для боєприпасів буде підійматися на зустрічі міністрів оборони країн НАТО зустрінуться в Брюсселі, яка відбудеться цього тижня.
Наразі основою для стандартизації є STANAG (Угода про стандартизацію), яка забезпечує сумісність боєприпасів та артилерійських систем між країнами-членами НАТО. Однак з 1960-х років, коли були прийняті стандарти на артилерійські боєприпаси, 14 країн-членів НАТО зберегли за собою право відступати від них.
Саме це призвело до фрагментації ринку та ускладнення ланцюжків поставок.
Нагадаємо
Одна з країн-членів НАТО замовила у Rheinmetall артилерійські боєприпаси на суму майже 300 мільйонів євро, в тому числі десятки тисяч артилерійських снарядів і сотні тисяч модулів для заряджання ракетного палива, поставки яких заплановані на період між 2024 і 2028 роками.