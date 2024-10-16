НАТО стремится ввести единый стандарт боеприпасов

Альянс стремится ввести единый общий стандарт боеприпасов для всех стран-членов НАТО, чтобы упростить их использование на поле боя в случае необходимости. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Генеральный секретарь Марк Рютте подчеркнул, что НАТО сделает новый толчок к общим стандартам боеприпасов.

Это нелегко, но очень важно - признал генсек НАТО.

Он добавил, что оборонное производство необходимо и в дальнейшем увеличивать, чтобы сделать возможным сдерживание и оборону НАТО.

Издание отмечает, что вопрос единого стандарта для боеприпасов будет подниматься на встрече министров обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе, которая состоится на этой неделе.

Сейчас основой для стандартизации является STANAG (Соглашение о стандартизации), которое обеспечивает совместимость боеприпасов и артиллерийских систем между странами-членами НАТО. Однако с 1960-х годов, когда были приняты стандарты на артиллерийские боеприпасы, 14 стран-членов НАТО сохранили за собой право отступать от них.

Именно это привело к фрагментации рынка и усложнению цепочек поставок.

Напомним,

Одна из стран-членов НАТО заказала у Rheinmetall артиллерийские боеприпасы на сумму почти 300 миллионов евро, в том числе десятки тысяч артиллерийских снарядов и сотни тысяч модулей для зарядки ракетного топлива, поставки которых запланированы на период между 2024 и 2028 годами.