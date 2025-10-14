Генсек НАТО Марк Рютте пожартував про "кульгаючий" підводний човен рф у Ла-Манші

Після повідомлень про технічні проблеми російського атомної підлодки "новоросійськ", генсек НАТО дозволив собі пожартувати, охарактеризувавши підводний човен вмс рф як "самотній" та "зламаний", що "ледве тягнеться" з патрулем.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Еuronews.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв стан російського флоту після повідомлень про імовірні технічні проблеми підводного човну "новоросійськ", вказавши, що судно з неполадками "кульгає" додому.

Сьогодні, по суті, у Середземному морі практично немає російської військово-морської присутності. Є тільки самотній, зламаний російський підводний човен, який кульгає додому після патрулювання - заявив Рютте

Заява пролунала під час виступу посадовця у понеділок в Словенії, на щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

Рютте додав:

Як змінюються часи. Колись, у 1984 році, був роман "Полювання за Червоним Жовтнем", сьогодні він більше схожий на "Полювання за наступним механіком. - сказав представник Організації Північноатлантичного договору.

Контекст

Нещодавно вмс рф повідомив, що підводний човен "новоросійськ" сплив біля берегів Франції, щоб виконати правила навігації в протоці Ла-Манш. Там підлодку супроводжували британський військовий корабель і вертоліт.

Повідомлялося, що на підводному човні "новоросійськ" стався витік палива.

У суботу влада Нідерландів підтвердила, що підводний човен вмс рф знаходиться на буксирі в Північному морі.

Доповнення

У повідомленні, опублікованому в четвер на каналі X, військово-морське командування НАТО повідомило про спостереження за підводним човном.

НАТО готове захищати Альянс, підтримуючи постійну пильність і контроль за морем по всій Атлантиці - наголошується у повідомленні командування НАТО.

Нагадаємо

Воєнна розвідка України раніше отримала повний обсяг внутрішньої закритої документації щодо найновішої атомної субмарини стратегічного призначення росії - К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". Відповідну інформацію оголошувала пресслужба ГУР у серпні 2025 року.