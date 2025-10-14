Генсек НАТО Марк Рютте пожартував про "кульгаючий" підводний човен рф у Ла-Манші
Київ • УНН
Нещодавно російський підводний човен потребував супроводження через Ла-Манш у зв'язку з "технічними проблемами". Епізод став темою для жартів, зокрема генсек НАТО Марк Рютте згадав про цей інцидент на засіданні Парламентської асамблеї у Словенії, "визначивши" стан російського військово-морського флоту.
Після повідомлень про технічні проблеми російського атомної підлодки "новоросійськ", генсек НАТО дозволив собі пожартувати, охарактеризувавши підводний човен вмс рф як "самотній" та "зламаний", що "ледве тягнеться" з патрулем.
Передає УНН із посиланням на ВВС та Еuronews.
Деталі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв стан російського флоту після повідомлень про імовірні технічні проблеми підводного човну "новоросійськ", вказавши, що судно з неполадками "кульгає" додому.
Сьогодні, по суті, у Середземному морі практично немає російської військово-морської присутності. Є тільки самотній, зламаний російський підводний човен, який кульгає додому після патрулювання
Заява пролунала під час виступу посадовця у понеділок в Словенії, на щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.
Рютте додав:
Як змінюються часи. Колись, у 1984 році, був роман "Полювання за Червоним Жовтнем", сьогодні він більше схожий на "Полювання за наступним механіком.
Контекст
Нещодавно вмс рф повідомив, що підводний човен "новоросійськ" сплив біля берегів Франції, щоб виконати правила навігації в протоці Ла-Манш. Там підлодку супроводжували британський військовий корабель і вертоліт.
Повідомлялося, що на підводному човні "новоросійськ" стався витік палива.
У суботу влада Нідерландів підтвердила, що підводний човен вмс рф знаходиться на буксирі в Північному морі.
Доповнення
У повідомленні, опублікованому в четвер на каналі X, військово-морське командування НАТО повідомило про спостереження за підводним човном.
НАТО готове захищати Альянс, підтримуючи постійну пильність і контроль за морем по всій Атлантиці
Нагадаємо
Воєнна розвідка України раніше отримала повний обсяг внутрішньої закритої документації щодо найновішої атомної субмарини стратегічного призначення росії - К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". Відповідну інформацію оголошувала пресслужба ГУР у серпні 2025 року.