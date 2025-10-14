$41.610.01
Ексклюзив
11:53 • 2492 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3424 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4904 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10639 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13561 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13685 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13244 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15433 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15208 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16406 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
Генсек НАТО Марк Рютте пожартував про "кульгаючий" підводний човен рф у Ла-Манші

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Нещодавно російський підводний човен потребував супроводження через Ла-Манш у зв'язку з "технічними проблемами". Епізод став темою для жартів, зокрема генсек НАТО Марк Рютте згадав про цей інцидент на засіданні Парламентської асамблеї у Словенії, "визначивши" стан російського військово-морського флоту.

Генсек НАТО Марк Рютте пожартував про "кульгаючий" підводний човен рф у Ла-Манші

Після повідомлень про технічні проблеми російського атомної підлодки "новоросійськ", генсек НАТО дозволив собі пожартувати, охарактеризувавши підводний човен вмс рф як "самотній" та "зламаний", що "ледве тягнеться" з патрулем.

Передає УНН із посиланням на ВВС та Еuronews.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв стан російського флоту після повідомлень про імовірні технічні проблеми підводного човну "новоросійськ", вказавши, що судно з неполадками "кульгає" додому.

Сьогодні, по суті, у Середземному морі практично немає російської військово-морської присутності. Є тільки самотній, зламаний російський підводний човен, який кульгає додому після патрулювання

- заявив Рютте 

Заява пролунала під час виступу посадовця у понеділок в Словенії, на щорічному засіданні Парламентської асамблеї НАТО.

Рютте додав:

Як змінюються часи. Колись, у 1984 році, був роман "Полювання за Червоним Жовтнем", сьогодні він більше схожий на "Полювання за наступним механіком.

- сказав представник Організації Північноатлантичного договору. 

Контекст

Нещодавно вмс рф повідомив, що підводний човен "новоросійськ" сплив біля берегів Франції, щоб виконати правила навігації в протоці Ла-Манш. Там підлодку супроводжували британський військовий корабель і вертоліт.

Повідомлялося, що на підводному човні "новоросійськ" стався витік палива.

У суботу влада Нідерландів підтвердила, що підводний човен вмс рф знаходиться на буксирі в Північному морі.

Доповнення

У повідомленні, опублікованому в четвер на каналі X, військово-морське командування НАТО повідомило про спостереження за підводним човном.

НАТО готове захищати Альянс, підтримуючи постійну пильність і контроль за морем по всій Атлантиці

- наголошується у повідомленні командування НАТО.

Нагадаємо

Воєнна розвідка України раніше отримала повний обсяг внутрішньої закритої документації щодо найновішої атомної субмарини стратегічного призначення росії - К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". Відповідну інформацію оголошувала пресслужба ГУР у серпні 2025 року.

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Марк Рютте
НАТО
Словенія