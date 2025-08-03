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ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"

Київ • УНН

 • 234 перегляди

ГУР здобуло повний обсяг закритої документації щодо новітньої атомної субмарини рф "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". Отримана інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише цього підводного човна, а й інших субмарин проєкту 955А.

ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"

Воєнна розвідка України отримала повний обсяг внутрішньої закритої документації щодо найновішої атомної субмарини стратегічного призначення росії — К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися:

  • поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки;
    • бойові інструкції для екіпажу;
      • бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;
        • приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених та вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції;
          • інженерна документація, зокрема акт дослідження деформованого радіобуя із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь у дослідженні.

            Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарского". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна, зазначили у відомстві.

            Підводні човни класу "Борєй-А" — один із ключових елементів так званої ядерної тріади кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.

            "Князь Пожарський" офіційно увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту 24 липня 2025 року. Базується у місті Ґаджієво (Мурманська область). На бойове чергування субмарину особисто приймав особисто володимир путін.

            Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "князя пожарского", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора росії

            - йдеться у повідомленні.

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