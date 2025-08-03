ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"

Воєнна розвідка України отримала повний обсяг внутрішньої закритої документації щодо найновішої атомної субмарини стратегічного призначення росії — К-555 "Князь Пожарський" проєкту 955А "Борєй-А". Про це повідомляє пресслужба ГУР, пише УНН.

Як зазначається, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися:

Також розвідники здобули виписку з книги корабельних розкладів "Пожарского". Цей об’ємний документ регулює щоденну бойову та повсякденну роботу судна, зазначили у відомстві.

Підводні човни класу "Борєй-А" — один із ключових елементів так званої ядерної тріади кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 "Булава-30", кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків.

"Князь Пожарський" офіційно увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту 24 липня 2025 року. Базується у місті Ґаджієво (Мурманська область). На бойове чергування субмарину особисто приймав особисто володимир путін.

Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "князя пожарского", а й інших субмарин проєкту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора росії