ГУР получило секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке РФ "Князь Пожарский"

Военная разведка Украины получила полный объем внутренней закрытой документации по новейшей атомной субмарине стратегического назначения россии — К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А". Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Как отмечается, в распоряжении военной разведки Украины оказались:

Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского". Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна, отметили в ведомстве.

Подводные лодки класса "Борей-А" — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых способна нести до 10 боевых блоков.

"Князь Пожарский" официально вошел в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота 24 июля 2025 года. Базируется в городе Гаджиево (Мурманская область). На боевое дежурство субмарину лично принимал лично владимир путин.

Полученная разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "князя пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора россии