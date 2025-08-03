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ГУР получило секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке РФ "Князь Пожарский"

Киев • УНН

 • 760 просмотра

ГУР получило полный объем закрытой документации по новейшей атомной субмарине рф "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А". Полученная информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только этой подводной лодки, но и других субмарин проекта 955А.

ГУР получило секретную документацию о новейшей атомной подводной лодке РФ "Князь Пожарский"

Военная разведка Украины получила полный объем внутренней закрытой документации по новейшей атомной субмарине стратегического назначения россии — К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А". Об этом сообщает пресс-служба ГУР, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в распоряжении военной разведки Украины оказались:

  • поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, включая данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки;
    • боевые инструкции для экипажа;
      • боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;
        • предписания экипажу в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий во время буксировки и другие должностные инструкции;
          • инженерная документация, в частности акт исследования деформированного радиобуя с указанием членов комиссии и предприятий, участвовавших в исследовании.

            Также разведчики получили выписку из книги корабельных расписаний "Пожарского". Этот объемный документ регулирует ежедневную боевую и повседневную работу судна, отметили в ведомстве.

            Подводные лодки класса "Борей-А" — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады кремля. Субмарины имеют 16 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30", каждая из которых способна нести до 10 боевых блоков.

            "Князь Пожарский" официально вошел в состав 31-й дивизии подводных лодок Северного флота 24 июля 2025 года. Базируется в городе Гаджиево (Мурманская область). На боевое дежурство субмарину лично принимал лично владимир путин.

            Полученная разведчиками информация позволяет выявить особенности и технические ограничения не только "князя пожарского", но и других субмарин проекта 955А, критически важных для поддержания имперского мифа государства-агрессора россии

            - говорится в сообщении.

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            Ольга Розгон

            ВойнаНовости Мира
            Главное управление разведки Украины