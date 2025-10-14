$41.610.01
Генсек НАТО Марк Рютте пошутил о «хромающей» подлодке РФ в Ла-Манше

Киев • УНН

 • 616 просмотра

Недавно российская подводная лодка нуждалась в сопровождении через Ла-Манш в связи с «техническими проблемами». Эпизод стал темой для шуток, в частности генсек НАТО Марк Рютте упомянул об этом инциденте на заседании Парламентской ассамблеи в Словении, «определив» состояние российского военно-морского флота.

Генсек НАТО Марк Рютте пошутил о «хромающей» подлодке РФ в Ла-Манше

После сообщений о технических проблемах российской атомной подлодки "Новороссийск" генсек НАТО позволил себе пошутить, охарактеризовав подводную лодку ВМС РФ как "одинокую" и "сломанную", "едва тянущуюся" с патрулем.

Передает УНН со ссылкой на ВВС и Euronews.

Детали

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте высмеял состояние российского флота после сообщений о вероятных технических проблемах подводной лодки "Новороссийск", указав, что судно с неполадками "хромает" домой.

Сегодня, по сути, в Средиземном море практически нет российского военно-морского присутствия. Есть только одинокая, сломанная российская подводная лодка, которая хромает домой после патрулирования

- заявил Рютте

Заявление прозвучало во время выступления чиновника в понедельник в Словении, на ежегодном заседании Парламентской ассамблеи НАТО.

Рютте добавил:

Как меняются времена. Когда-то, в 1984 году, был роман "Охота за Красным Октябрем", сегодня он больше похож на "Охоту за следующим механиком".

- сказал представитель Организации Североатлантического договора.

Контекст

Недавно ВМС РФ сообщил, что подводная лодка "Новороссийск" всплыла у берегов Франции, чтобы выполнить правила навигации в проливе Ла-Манш. Там подлодку сопровождали британский военный корабль и вертолет.

Сообщалось, что на подводной лодке "Новороссийск" произошла утечка топлива.

В субботу власти Нидерландов подтвердили, что подводная лодка ВМС РФ находится на буксире в Северном море.

Дополнение

В сообщении, опубликованном в четверг на канале X, военно-морское командование НАТО сообщило о наблюдении за подводной лодкой.

НАТО готово защищать Альянс, поддерживая постоянную бдительность и контроль за морем по всей Атлантике

- отмечается в сообщении командования НАТО.

Напомним

Военная разведка Украины ранее получила полный объем внутренней закрытой документации по новейшей атомной субмарине стратегического назначения России - К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-А". Соответствующую информацию объявляла пресс-служба ГУР в августе 2025 года.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости МираТехнологии
Марк Рютте
НАТО
Словения