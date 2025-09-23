$41.380.13
Ексклюзив
12:09 • 1920 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 3938 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 27390 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 26513 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 29133 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 44687 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46160 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43198 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 67394 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69756 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
НАТО готове "налякати" росію - Рютте

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність Альянсу "налякати росіян" для запобігання провокаціям. Він підкреслив, що протиповітряна оборона НАТО відреагувала швидко і рішуче на порушення повітряного простору.

НАТО готове "налякати" росію - Рютте

НАТО готове "налякати" росію, щоб запобігти провокаціям з боку рф. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи готове НАТО "налякати росіян", Рютте відповів: "Звичайно".

Але ми завжди маємо робити це, оцінюючи ситуацію, і наша протиповітряна оборона зробила саме те, для чого вона призначена. Як у випадку з Польщею та дронами, так і у випадку з вашою країною, Естонією, та цими трьома літаками. Ми відреагували швидко і рішуче 

- сказав Рютте.

Нагадаємо

Рада Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробила заяву щодо нещодавнього порушення російськими літаками повітряного простору країн-членів Альянсу.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
НАТО
Естонія
Польща