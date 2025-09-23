НАТО готове "налякати" росію - Рютте
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про готовність Альянсу "налякати росіян" для запобігання провокаціям. Він підкреслив, що протиповітряна оборона НАТО відреагувала швидко і рішуче на порушення повітряного простору.
НАТО готове "налякати" росію, щоб запобігти провокаціям з боку рф. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи готове НАТО "налякати росіян", Рютте відповів: "Звичайно".
Але ми завжди маємо робити це, оцінюючи ситуацію, і наша протиповітряна оборона зробила саме те, для чого вона призначена. Як у випадку з Польщею та дронами, так і у випадку з вашою країною, Естонією, та цими трьома літаками. Ми відреагували швидко і рішуче
Нагадаємо
Рада Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробила заяву щодо нещодавнього порушення російськими літаками повітряного простору країн-членів Альянсу.