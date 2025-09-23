НАТО готове "налякати" росію - Рютте

НАТО готове "налякати" росію, щоб запобігти провокаціям з боку рф. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи готове НАТО "налякати росіян", Рютте відповів: "Звичайно".

Але ми завжди маємо робити це, оцінюючи ситуацію, і наша протиповітряна оборона зробила саме те, для чого вона призначена. Як у випадку з Польщею та дронами, так і у випадку з вашою країною, Естонією, та цими трьома літаками. Ми відреагували швидко і рішуче - сказав Рютте.

Нагадаємо

Рада Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробила заяву щодо нещодавнього порушення російськими літаками повітряного простору країн-членів Альянсу.