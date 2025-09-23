НАТО готово "напугать" россию - Рютте

НАТО готово "напугать" россию, чтобы предотвратить провокации со стороны РФ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, передает УНН.

Отвечая на вопрос, готово ли НАТО "напугать россиян", Рютте ответил: "Конечно".

Но мы всегда должны делать это, оценивая ситуацию, и наша противовоздушная оборона сделала именно то, для чего она предназначена. Как в случае с Польшей и дронами, так и в случае с вашей страной, Эстонией, и этими тремя самолетами. Мы отреагировали быстро и решительно