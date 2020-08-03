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НАТО допоможе Україні провести аудит системи професійної військової освіти – Міноборони

НАТО допоможе Україні провести аудит системи професійної військової освіти – Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні, за підтримки координаційної групи, що складається з Міноборони, Генштабу ЗСУ та країн-членів НАТО, розробили проект порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти. Даний проект допоможе зрозуміти, чи відповідає якість освіти потребам та специфіці сил оборони, інтеграції України в НАТО. Про це у відеозверненні повідомив директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко, передає кореспондент УНН.

"У контексті реалізації курсу України до вступу в НАТО проводяться заходи щодо розвитку системи професійної військової освіти в Україні. Реалізація питань її формування як складової військової освіти відбувається за підтримки фахівців НАТО, а також реалізації програми НАТО (DEEP) Україна", - повідомив Мірненко.

Він зазначив, що цю підтримку можна охарактеризувати як інституціональну, так і таку, що охоплює більшість навчальних військових закладів. Подібна підтримки дозволяє говорити про системні зміни у військовій освіті України і формування нової культури, заснованої на євроатлантичних ідеалах і принципах.

"З метою підвищення ефективності… пропонується провести інституційний аудит системи професійної військової освіти. Завдання аудиту полягає в оцінці організації навчальної діяльності щодо впровадження та виконання освітніх програм, управлінського процесу вищих військових навчальних закладів, людських ресурсів, освітнього середовища та матеріальних ресурсів. Перевірці додержання закладам вимог законодавства, оцінки ступені та правильності впровадження стандартів НАТО в систему військової освіти", - зауважив Мірненко.

Таким чином, координаційна група, що складається з Міноборони, Генштабу ЗСУ та країн-членів НАТО розробила проект порядку проведення інституційного аудиту професійної військової освіти, що відповідає вимогам міжнародних стандартів освіти, що були розроблені Європейською мережею забезпечення якості вищої освіти, а також стандарту НАТО.

"Аудит має оцінити, чи відповідає якість освіти потребам та специфіці сил оборони, інтеграції України в НАТО та запропонувати практичні рекомендації щодо її покращення у відповідності до кращих методик та досвіду країн-НАТО", - резюмував Мірненко, додавши, що координаційна група вже провела нараду з представниками закладів освіти щодо умов та порядку проведення цього аудиту.

Раніше УНН писав, чому так і не сталось обіцяного аудиту оборонки.

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