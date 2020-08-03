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НАТО поможет Украине провести аудит системы профессионального военного образования - Минобороны

НАТО поможет Украине провести аудит системы профессионального военного образования - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 8245 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине при поддержке координационной группы, состоящей из Минобороны, Генштаба ВСУ и стран-членов НАТО, разработали проект порядка проведения институционального аудита профессионального военного образования. Данный проект поможет понять, соответствует ли качество образования потребностям и специфике сил обороны, интеграции Украины в НАТО. Об этом в видеообращении сообщил директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины Владимир Мирненко, передает корреспондент УНН.

"В контексте реализации курса Украины ко вступлению в НАТО проводятся мероприятия по развитию системы профессионального военного образования в Украине. Реализация вопросов ее формирования как составляющей военного образования проходит при поддержке специалистов НАТО, а также реализации программы НАТО (DEEP) Украина", - сообщил Мирненко.

Он отметил, что эту поддержку можно охарактеризовать как институциональную, так и такую, которая охватывает большинство учебных военных заведений. Подобная поддержка позволяет говорить о системных изменениях в военном образовании Украины и формировании новой культуры, основанной на евроатлантические идеалах и принципах.

"С целью повышения эффективности... предлагается провести институциональный аудит системы профессионального военного образования. Задача аудита заключается в оценке организации учебной деятельности по внедрению и выполнению образовательных программ, управленческого процесса высших военных учебных заведений, человеческих ресурсов, образовательной среды и материальных ресурсов. Проверке соблюдения заведениям требований законодательства, оценки степени и правильности внедрения стандартов НАТО в систему военного образования", - отметил Мирненко.

Таким образом, координационная группа, состоящая из Минобороны, Генштаба ВСУ и стран НАТО разработала проект порядка проведения институционального аудита профессионального военного образования, соответствующего требованиям международных стандартов образования, разработанных Европейской сетью обеспечения качества высшего образования, а также стандарта НАТО.

"Аудит должен оценить, соответствует ли качество образования потребностям и специфике сил обороны, интеграции Украины в НАТО и предложить практические рекомендации по его улучшению в соответствии с лучшими методиками и опытом стран-НАТО", - резюмировал Мирненко, добавив, что координационная группа уже провела совещание с представителями учебных заведений об условиях и порядке проведения этого аудита.

Ранее УНН писал, почему так и не произошло обещанного аудита оборонки.

Украинские Национальные Новости

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