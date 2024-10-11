Наступного тижня ЄС введе санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет рф - ЗМІ
Київ • УНН
ЄС запровадить санкції проти фізичних і юридичних осіб через передачу Іраном балістичних ракет Росії. Перший пакет обмежень буде введено 13 жовтня і стосуватиметься близько десятка осіб та організацій.
Наступного тижня Європейський Союз запровадить санкції проти фізичних і юридичних осіб у звʼязку з передачею Іраном балістичних ракет рф. Про це на умовах анонімності агентству Reuters повідомив високопоставлений чиновник ЄС, передає УНН.
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За словами чиновника, це буде перший пакет санкцій у контексті передачі Іраном балістичних ракет рф. Санкції будуть запроваджені у понеділок, 13 жовтня.
Співрозмовник Reuters також заявив, що санкції будуть спрямовані як на окремих осіб, так і на організації, але не надав подробиць.
Нагадаємо
У Bloomberg заявили, що ЄС планує ввести санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет росії. Перший пакет обмежень стосуватиметься близько десятка фізичних і юридичних осіб, включаючи компанії машинобудівної, металургійної та авіаційної галузей.