На следующей неделе ЕС введет санкции против Ирана за передачу баллистических ракет рф - СМИ
Киев • УНН
ЕС введет санкции против физических и юридических лиц из-за передачи Ираном баллистических ракет России. Первый пакет ограничений будет введен 13 октября и будет касаться около десятка лиц и организаций.
На следующей неделе Европейский Союз введет санкции против физических и юридических лиц в связи с передачей Ираном баллистических ракет РФ. Об этом на условиях анонимности агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает УНН.
Детали
По словам чиновника, это будет первый пакет санкций в контексте передачи Ираном баллистических ракет РФ. Санкции будут введены в понедельник, 13 октября.
Собеседник Reuters также заявил, что санкции будут направлены как на отдельных лиц, так и на организации, но не предоставил подробностей.
Напомним,
В Bloomberg заявили, что ЕС планирует ввести санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии. Первый пакет ограничений будет касаться около десятка физических и юридических лиц, включая компании машиностроительной, металлургической и авиационной отраслей.