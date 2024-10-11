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На следующей неделе ЕС введет санкции против Ирана за передачу баллистических ракет рф - СМИ

На следующей неделе ЕС введет санкции против Ирана за передачу баллистических ракет рф - СМИ

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 16:42  •  2145 просмотра

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ЕС введет санкции против физических и юридических лиц из-за передачи Ираном баллистических ракет России. Первый пакет ограничений будет введен 13 октября и будет касаться около десятка лиц и организаций.

На следующей  неделе Европейский Союз введет санкции против физических и юридических лиц в связи с передачей Ираном баллистических ракет РФ. Об этом на условиях анонимности  агентству Reuters сообщил высокопоставленный чиновник ЕС, передает УНН.

Детали

По словам чиновника, это будет первый пакет санкций в контексте передачи Ираном баллистических ракет РФ. Санкции будут введены в понедельник, 13 октября. 

Собеседник Reuters также заявил, что санкции будут направлены как на отдельных лиц, так и на организации, но не предоставил подробностей.

Напомним,

В Bloomberg заявили, что ЕС планирует ввести санкции против Ирана за поставки баллистических ракет россии. Первый пакет ограничений будет касаться около десятка физических и юридических лиц, включая компании машиностроительной, металлургической и авиационной отраслей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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