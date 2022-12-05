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Наступають на ті самі граблі: чому армія рф воює неефективно та зазнає поразок в Україні – звіт RUSI

Наступають на ті самі граблі: чому армія рф воює неефективно та зазнає поразок в Україні – звіт RUSI

Київ • УНН

 • 672629 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Дев’ять місяців повномасштабної війни росії проти України дали можливість оцінити ефективність обох армій та виявити основні проблеми ведення бойових дій. Лондонський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), який займається дослідженням війн та озброєння, у своєму аналізі виклав основні проблеми російської армії у війні проти України, передає УНН.

Деталі

У звіті у хронологічному порядку описують події, які вже сталися під час війни росії проти України. Про деякі з них стало відомо вперше. Для проведення аналізу британські дослідники шість разів побували в Україні та налагодили контакт із керівництвом української армії.

Окурм того, у написанні звіту брав участь український військовий – екскомандувач Десантно-штурмових військ та Операції об’єднаних сил на Донбасі Михайло Забродський.

Документ складається з п’яти розділів. Четвертий розділ має назву: “Оцінка російської військової діяльності в Україні”, в якому аналітики окреслили п'ять основних проблем, які призвели ворожу армію до поразки.

Дослідники акцентують увагу на тому, що російська армія підпорядковується спецслужбам країни, діяльність яких, насправді, має іншу концепцію. Фсб, фактично, повністю контролює армію. Така залежність призвела до численних помилок, оскільки військова справа має іншу природу, ніж те, чим займаються спецслужби.

Друга проблема – покладання на БТГ( батальонно-тактичні групи) у введенні боїв. БТГ – це універсальні батальйони, які можуть виконувати різні завдання. Російські збройні сили більше десяти років реалізували концепцію БТГ, що представляє собою загальновійськове формування з непропорційними можливостями. Війна показала, що завдання навіть одного типу росіяни рідко виконують добре, а командирам нижчих ланок бракує вмінь та лідерських навичок, щоб досягти синергії між різними елементами БТГ.

Третій пункт: росіяни повторюють помилки, якщо наказ згори не змінюється. Це можна відстежити у ситуаціях на полі бою, коли окупанти намагаються кілька разів захопити певну точку з невигідних позицій. Дослідники підкреслюють, що найбільше ця культура розвинена в сухопутних і морських військах рф.

Четверта проблема окупаційних військ полягає у вразливості до обману. Вони часто мають проблеми з передаванням інформації, а керівництво не ділиться з підлеглими ситуацією, щоб ті могли самостійно приймати рішення. Водночас нижчі чини не доповідають нагору чесну інформацію про складнощі.

П’ята помилка – армія росії часто шкодить сама собі. Її методи радіоелектронної боротьби бувають ефективні проти ЗСУ, однак завдають проблем і своїм військам.

Інститут позначає систему розрізнення своїх та чужих в армії росії, як “неадекватну”. В моменти, коли необхідно одночасно задіяти кілька різних видів військ, щоб виконати комплексне завдання, окупанти задіюють війська почергово, щоб ті не потрощили один одного.

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