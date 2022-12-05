ISW: здатність України зберегти військову ініціативу залежить від спецоперацій зимою

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Росія втратила ініціативу влітку 2022 року після кульмінації її наступу на Донбасі. З серпня 2022 року українські війська здобули та утримали ініціативу та з того часу проводять серію успішних послідовних операцій: Україна звільнила більшу частину Харківської області у вересні, місто Херсон у листопаді, і наразі створює умови для подальших українських наступів в інших місцях цієї зими.

Послідовні операції є ключовою частиною розробки кампанії в Україні. Низка послідовних українських контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє неабияку майстерність оперативного планування українських військових та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва. Радянське оперативне мистецтво підкреслює, що військові можуть досягти своїх стратегічних цілей лише завдяки сукупному оперативному успіху послідовні операції, які в ідеалі проводитися без операційних пауз між ними.

Нещодавні офіційні українські заяви ясно показують, що дизайн кампанії України розроблений таким чином, щоб дозволити серію послідовних операцій позбавити Росію ініціативи, перемогти російську армію та звільнити більше території України.

Додамо

Українські офіційні особи зазначили, що українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом наступної зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу на полі бою.