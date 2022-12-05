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ISW: способность Украины сохранить военную инициативу зависит от спецопераций зимой

ISW: способность Украины сохранить военную инициативу зависит от спецопераций зимой

Киев • УНН

 • 862959 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

Об этом пишут аналитики американского института введения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Россия потеряла инициативу летом 2022 года после кульминации ее наступления на Донбассе. С августа 2022 года украинские войска получили и удержали инициативу и с тех пор проводят серию успешных последовательных операций: Украина освободила большую часть Харьковской области в сентябре, Херсон в ноябре, и сейчас создает условия для последующих украинских наступлений в других местах этой зимы.

Последовательные операции являются ключевой частью разработки кампании в Украине. Ряд последовательных украинских контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует большое мастерство оперативного планирования украинских военных и знания сильных сторон советского оперативного искусства. Советское оперативное искусство подчеркивает, что военные могут достичь своих стратегических целей только благодаря совокупному оперативному успеху последовательных операций, которые в идеале проводятся без операционных пауз между ними.

Недавние официальные украинские заявления ясно показывают, что дизайн кампании Украины разработан таким образом, чтобы позволить серию последовательных операций лишить Россию инициативы, победить российскую армию и освободить больше территории Украины.

Добавим

Украинские официальные лица отметили, что украинские силы планируют продолжать наступательные операции в течение следующей зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским силам возобновить инициативу на поле боя.

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