ЗСУ планують продовжувати наступ протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою — ISW

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Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий 4 грудня заявив, що мерзлий грунт дає змогу просуватися важкій колісній та гусеничній техніці та українські війська готують таку техніку до зимових операцій. Череватий також заявив, що неякісні мобілізовані новобранці та кадри групи Вагнера, набрані з російських полонених, не готові до бойових дій взимку.

Міністерство оборони України заявило 20 листопада, що ті, хто припускає, що зима призупинить бойові дії, “ймовірно, ніколи не засмагали в січні на південному березі Криму”, припускаючи, що українські сили мають намір продовжувати контрнаступальні операції протягом майбутньої зими, що сприятиме до мети повернення Криму.

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов 18 листопада заявив, що українські війська продовжуватимуть бої взимку, оскільки будь-яка пауза дозволить російським військам посилити свої підрозділи та позиції.