Детали

Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый 4 декабря заявил, что мерзлая почва позволяет продвигаться тяжелой колесной и гусеничной технике и украинские войска готовят такую технику к зимним операциям. Череватый также заявил, что некачественные мобилизованные новобранцы и кадры группы Вагнера, набранные из российских пленных, не готовы к боевым действиям зимой.

Министерство обороны Украины заявило 20 ноября, что предполагающие, что зима приостановит боевые действия, «вероятно, никогда не загорали в январе на южном берегу Крыма», предполагая, что украинские силы намерены продолжать контрнаступательные операции в предстоящую зиму, что будет способствовать цели возвращения Крыма.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов 18 ноября заявил, что украинские войска будут продолжать бои зимой, поскольку любая пауза позволит российским войскам усилить свои подразделения и позиции.