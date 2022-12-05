Наступают на те же грабли: почему армия рф воюет неэффективно и терпит поражение в Украине – отчет RUSI

Детали

В отчете в хронологическом порядке описывают события, которые уже произошли во время войны россии против Украины. О некоторых из них стало известно впервые. Для анализа британские исследователи шесть раз побывали в Украине и наладили контакт с руководством украинской армии.

В написании отчета принимал участие украинский военный – экс-командующий Десантно-штурмовым войском и Операции объединенных сил на Донбассе Михаил Забродский.

Документ состоит из пяти разделов. Четвертый раздел называется: “Оценка российской военной деятельности в Украине”, в котором аналитики очертили пять основных проблем, которые привели вражескую армию к поражению.

Исследователи акцентируют внимание на том, что российская армия подчиняется спецслужбам страны, деятельность которых на самом деле имеет другую концепцию. фсб фактически полностью контролирует армию. Такая зависимость привела к многочисленным ошибкам, поскольку военное дело имеет иную природу, чем то, чем занимаются спецслужбы.

Вторая проблема – ставка на БТГ (батальонно-тактические группы) в введении боев. БТГ – это универсальные батальоны, которые могут выполнять разные задачи. Российские вооруженные силы более десяти лет реализовали концепцию БТГ, которая представляет собой общевойсковое формирование с непропорциональными возможностями. Война показала, что задачи даже одного типа россияне редко выполняют хорошо, а командирам низших звеньев не хватает умений и навыков, чтобы достичь синергии между разными элементами БТГ.

Третий пункт: россияне повторяют ошибки, если приказ сверху не меняется. Это можно отследить в ситуациях на поле боя, когда оккупанты пытаются несколько раз захватить определенную точку с невыгодных позиций. Исследователи подчеркивают, что больше всего эта культура развита в сухопутных и морских войсках россии.

Четвертая проблема оккупационных войск состоит в уязвимости к обману. Они часто испытывают проблемы с передачей информации, а руководство не делится с подчиненными ситуацией, чтобы те могли самостоятельно принимать решения. В то же время низшие чины не докладывают наверх честную информацию о сложностях.

Пятая ошибка – армия россии часто вредит сама себе. Ее методы радиоэлектронной борьбы бывают эффективны против ВСУ, однако доставляют проблемы и своим войскам.

Институт обозначает систему различения своих и чужих в армии россии, как “неадекватную”. В моменты, когда необходимо одновременно задействовать несколько разных видов войск, чтобы выполнить комплексную задачу, оккупанты задействуют войска поочередно, чтобы те не разбили друг друга.

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