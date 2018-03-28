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НАССР відміняється: чиновники заявили про необов‘язковість сертифікату

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сертифікація постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), не є обов’язковою. Про це заявив директор департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби Борис Кобаль, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Він уточнив, що чинне законодавство вимагає запровадити НАССР на підприємства з виробництва харчових продуктів. Натомість, вимоги отримати сертифікат НАССР - немає, наголосив Кобаль.

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За його словами, закон "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" передбачає встановлення прозорого механізму надання державних гарантій безпечності та якості харчових продуктів та запровадження державного контролю в сфері санітарних та фітосанітарних заходів "від лану – до столу". А однією з обов’язкових вимог для оператора ринку харчових продуктів є система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Це система, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів, пояснив Кобаль.

Він нагадав, що для поступового переходу на використання процедур НАССР для виробників визначено перехідний період.

Так, для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), система повинна бути запроваджена впродовж 3 років з моменту оприлюднення закону (з 20.09.2017).

На потужностях, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), – через чотири роки (з 20.09.2018), а для малих потужностей – через п’ять років (з 20.09.2019).

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"У залежності від виду діяльності, підприємства повинні запровадити цю систему у строки, передбачені законодавством. І Держпродспоживслужба має право перевіряти бізнес на предмет впровадження системи НАССР. За порушення передбачені санкції", - наголосив Кобаль, додавши, що за результатами перевірок порушників можуть оштрафувати.

Зокрема, йдеться про штрафи у розмірі від 30-75 мінімальних заробітних плат для юросіб та від 3-15 мінімальних заробітних плат для фізичних осіб-підприємців. Крім того, є загроза зупинення роботи потужності, додав Кобаль.

Директор департаменту повідомив, що не на всіх підприємствах запроваджена і діє система НАССР.

"Буває, що біля кабінету директора у позолоченій рамці розміщено сертифікат про запровадження НАССР, однак перевірка свідчить про велику кількість невідповідностей. Сертифікат якимось чином отримали, але система не запрацювала і вимоги закону не виконали. Але разом з цим законодавство не передбачає обов’язковість сертифікації підприємств на запровадження цієї системи – диплома може не бути, але система повинна працювати", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа С.Тригубенка, дедлайни щодо запровадження НАССР не повинні призводити до того, що підприємці лише формально "втілюватимуть" систему на своїх виробництвах. 

"З моєї точки зору поспішати у такому важливому процесі не варто. Щоб не звести все це до формальності і папірців. Адже, насправді, не держава має нести відповідальність за продукцію, за її якість і безпечність, а саме її виробник. Тому лише свідоме запровадження НАССР стимулюватиме розвиток підприємств та здорову конкуренції між ними", – зазначив політик.

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