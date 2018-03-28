НАССР отменяется: чиновники заявили о необязательности сертификата

ukru
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 40807 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 78893 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 103970 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 113174 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 119788 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 131430 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146471 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147966 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 192335 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157350 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

10 марта, 05:37 • 111203 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

10 марта, 06:29 • 107044 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 90094 просмотра
Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

Великобритания консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии - Times

10 марта, 08:29 • 64455 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 101520 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 101520 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 176836 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 210476 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 217423 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 227149 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 40940 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 47057 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 90094 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 192335 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 121433 просмотра
Актуальное
НАССР отменяется: чиновники заявили о необязательности сертификата

НАССР отменяется: чиновники заявили о необязательности сертификата

Киев  •  УНН

 • 9846 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Сертификация постоянно действующих процедур, основанных на принципах системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР), не является обязательной. Об этом заявил директор департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Борис Кобаль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Он уточнил, что действующее законодательство требует ввести НАССР на предприятия по производству пищевых продуктов. Зато требования получить сертификат НАССР - нету, отметил Кобаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские супермаркеты уверяют, что внедрили НАССР

По его словам, закон "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" предусматривает установление прозрачного механизма предоставления государственных гарантий безопасности и качества пищевых продуктов и внедрение государственного контроля в сфере санитарных и фитосанитарных мер "с поля - к столу". А одним из обязательных требований для оператора рынка пищевых продуктов является система анализа опасных факторов и контроля в критических точках (НАССР). Это система, которая идентифицирует, оценивает и контролирует опасные факторы, которые являются определяющими для безопасности пищевых продуктов, пояснил Кобаль.

Он напомнил, что для постепенного перехода на использование процедур НАССР для производителей определено переходный период.

Так, для мощностей, которые осуществляют деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых есть необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), система должна быть введена в течение 3 лет с момента обнародования закона (с 20.09.2017).

На мощностях, осуществляющих деятельность с пищевыми продуктами, в составе которых отсутствуют необработанные ингредиенты животного происхождения (кроме малых мощностей), - через четыре года (с 20.09.2018), а для малых мощностей - через пять лет (с 20.09.2019).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Требования закона о НАССР начали действовать в Украине

"В зависимости от вида деятельности, предприятия должны ввести эту систему в сроки, предусмотренные законодательством. И Госпродпотребслужба имеет право проверять бизнес на предмет внедрения системы НАССР. За нарушение предусмотрены санкции", - отметил Кобаль, добавив, что по результатам проверок нарушителей могут оштрафовать.

В частности, речь идет о штрафах в размере от 30-75 минимальных зарплат для юрлиц и от 3-15 минимальных заработных плат для физических лиц-предпринимателей. Кроме того, есть угроза остановки работы мощности, добавил Кобаль.

Директор департамента сообщил, что не на всех предприятиях введена и действует система НАССР.

"Бывает, что у кабинета директора в позолоченой рамке размещено сертификат о введении НАССР, однако проверка свидетельствует о большом количестве несоответствий. Сертификат каким-то образом получили, но система не заработала и требования закона не выполнили. Но вместе с этим законодательство не предусматривает обязательность сертификации предприятий на внедрение этой системы - диплома может не быть, но система должна работать", - сообщил он.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Тригубенко, дедлайны по внедрению НАССР не должны приводить к тому, что предприниматели только формально будут "воплощать" систему на своих производствах.

"С моей точки зрения спешить в таком важном процессе не стоит. Чтобы не свести все это к формальности и бумажкам. Ведь на самом деле не государство должно нести ответственность за продукцию, за ее качество и безопасность, а именно ее производитель. Поэтому только сознательное введение НАССР будет стимулировать развитие предприятий и здоровую конкуренцию между ними", - отметил политик.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы