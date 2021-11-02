Наслідки газового шантажу "Газпрому": ЗМІ заявили, що споживачі у Німеччині страждають від підвищення цін на газ

Деталі

"Газпром" запевняє, що заявки європейських споживачів виконуються у повному обсязі і всі контракти на поставки газу буде виконано вчасно. Але для німецьких споживачів ситуація стає дедалі критичнішою.

Bild зазначає, що 98 основних постачальників газу вже підвищили ціни або оголосили про підвищення цін. Деякі постачальники подвоюють свої ціни. У середньому зростання цін становить 17,3% і торкається близько 560 тисяч домогосподарств Німеччини.

Наслідки припинення газопостачання "Газпромом" вчора відчули на Балканах.

Рівно о 6-й годині ранку до Сербії припинилося постачання газу з Росії, що призвело до виходу з ладу газової електростанції у місті Нові-Сад де проживає 300 тисяч жителів. Люди залишились без опалення та гарячої води.

У столиці Боснії Сараєво електростанції було частково зупинено через зупинку газопостачання вранці, і тому вода та труби опалення були ледь теплими.

Що було раніше

Фізичний потік газопроводом "Ямал-Європа" на вході в газотранспортну систему Німеччини (у напрямку зі сходу на захід) впав до нуля. Про різке зниження прокачування стало відомо зранку суботи, 30 жовтня. У період з 10 до 11 ранку за київським часом воно зупинилося повністю. Оператор також зафіксував реверс газу трубопроводом у зворотному напрямку.

Довідка

Газопровід "Ямал-Європа" завдовжки понад дві тисячі кілометрів йде від російського Торжка до німецького Франкфурта-на-Одері. Він проходить територією чотирьох держав — Росії, Білорусії, Польщі та Німеччини. Його проектна потужність – 32,9 мільярда кубометрів газу на рік.

Реакція "Газпрому"

Представники компанії зазначили, що транзит палива відбувається у повному обсязі. У компанії запевнили, що заявки європейських споживачів виконуються у повному обсязі, пояснивши, що коливання попиту на російський газ залежить від фактичних потреб покупців.

Енергокриза в Європі

Європа зіткнулася з енергетичною кризою через зростання споживання і цін на газ, що збільшилися. На початку вересня ціни на блакитне паливо на Заході почали різко зростати. Висока вартість газу спонукала уряди та компанії вдатися до інших джерел палива, що спричинило зростання цін і на інші енергоносії. На початку жовтня ціни на газ наближалися до рекордних 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів, проте потім знизилися.

На тлі стрімкого зростання цін президент Росії Володимир Путін закликав "Газпром" підвищити обсяги газу в європейських сховищах.

"Північний потік-2"

Компанія Nord Stream 2 AG заявила про повне завершення будівництва газопроводу 10 вересня. Оператор також повідомив 4 жовтня, що труба повністю наповнена газом. Другу нитку заповнять до кінця року.

Позитивний висновок щодо сертифікації газопроводу раніше дало міністерство економіки ФРН, визнавши, що він не становить небезпеки для газопостачання Німеччини та Євросоюзу. Тепер свої рішення мають ухвалити спочатку Федеральне мережеве агентство (регулюючий орган ФРН), а потім Єврокомісія.