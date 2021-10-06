Ціна газу у Європі оновила історичний рекорд: "пробито" позначку у 1,5 тисячі доларів за 1 тисячу куб. м

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 6 жовтня різко зросла до нового історичного рекорду, перевищивши 1500 доларів за 1 тис. куб. м, свідчать дані біржі ICE. У наступні хвилини ціна подолала і 1600 доларів за тис. куб. м, пише УНН.

Деталі

Ціна листопадового ф’ючерсу на хабі TTF у Нідерландах в 9:10 за київським часом відразу “рвонула” на позначку 1559 доларів за 1 тис. куб. м, або 130 євро за МВт год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені у євро за МВт год). Хоча ввечері у вівторок торги закрилися нижче 120 євро за МВт год. У максимумі сьогодні вранці ціна досягала 1606 доларів за тис. куб. м.

Вартість газу в Європі зростає незважаючи на новини про те, що почалися випробування першої нитки газопроводу “Північний потік-2”. У “Газпромі” натомість очікують, що зима 2021-2022 років буде “холодної і сніжної”.

Доповнення

Попередній рекорд був встановлений лише вчора і на той момент майже досягла 1250 доларів за 1 тис. куб. м.

Розслідування ЄС

П’ять країн Європейського союзу прийняли рішення провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі. Про це йдеться у спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції.

“Що стосується газу, то функціонування європейського ринку газу слід розслідувати, щоб зрозуміти, чому поточні газові контракти виявилися недостатніми”, — йдеться у документі. Держави також закликали встановити загальні правила за обсягами запасів газу, щоб пом’якшити скачки цін. Крім того, вони запропонували підвищити координацію при купівлі з метою поліпшення загальних позицій.

У документі наголошується, що це спільна заява міністрів економіки і фінансів вищезазначених країн. Дата на опублікованій журналістом копії не наводиться.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d

— Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2 021

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