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Цена газа в Европе обновила исторический рекорд: "пробита" отметка в 1,5 тысячи долларов за 1 тысячу куб. м

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив 1500 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В последующие минуты цена преодолела и 1600 долларов за тыс. куб. м, пишет УНН.

Детали

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 по киевскому времени сразу “рванула” на отметку 1559 долларов за 1 тыс. куб. м, или 130 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). Хотя вечером во вторник торги закрылись ниже 120 евро за МВт ч. В максимуме сегодня утром цена достигала 1606 долларов за тыс. куб. м.

Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода “Северный поток-2”. В “Газпроме” в тоже время ожидают, что зима 2021-2022 годов будет “холодной и снежной”.

Дополнение

Предыдущий рекорд был установлен лишь вчера и на тот момент почти достигла 1250 долларов за 1 тыс. куб. м.

Расследование ЕС

Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

“Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны”, — говорится в документе. Государства также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. Кроме того, они предложили повысить координацию при покупках с целью улучшения общих позиций.

В документе отмечается, что это совместное заявление министров экономики и финансов вышеупомянутых стран. Дата на опубликованной журналистом копии не приводится.

EUROPEAN ENERGY CRUNCH: Five EU countries, including France and Spain, issue joint statement on surging energyprices. They ask for probe into the gas market; and perplexing comment about how to set power prices, with reference to “average” rather than “marginal” production costs. pic.twitter.com/U62gPICV0d

— Javier Blas (@JavierBlas) October 5, 2021

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