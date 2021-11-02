Последствия газового шантажа "Газпрома": СМИ заявили, что потребители в Германии страдают от повышения цен на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Поставки российского газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию были прерваны в минувшую субботу. С воскресенья "Газпром" транспортирует лишь половину необходимых объемов газа через Украину в Австрию и южную Германию. Об этом пишет УНН со ссылкой на немецкое издание Bild.
Детали
"Газпром" уверяет, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме и все контракты на поставки газа будет выполнено вовремя. Но для немецких потребителей ситуация становится все критичнее.
Bild отмечает, что 98% основных поставщиков газа уже повысили цены или объявили о повышении цен. Некоторые поставщики удваивают свои цены. В среднем рост цен составляет 17,3% и затрагивает около 560 тысяч домохозяйств Германии.
Последствия прекращения газоснабжения "Газпромом" вчера ощутили на Балканах.
Ровно в 6 часов утра в Сербии прекратились поставки газа из России, что привело к выходу из строя газовой электростанции в городе Нови-Сад, где проживает 300 тысяч жителей. Люди остались без отопления и горячей воды.
В столице Боснии Сараево электростанции были частично остановлены из-за остановки газоснабжения утром, и поэтому вода и трубы отопления были едва теплыми.
Что было раньше
Физический поток по газопроводу "Ямал-Европа" на входе в газотранспортную систему Германии (по направлению с востока на Запад) упал до нуля. О резком снижении прокачки стало известно утром субботы, 30 октября. В период с 10 до 11 утра по киевскому времени оно остановилось полностью. Оператор также зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.
Справка
Газопровод "Ямал-Европа" длиной свыше две тысячи километров идет от российского Торжка до немецкого Франкфурта-на-Одере. Он проходит по территории четырех государств - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 миллиарда кубометров газа в год.
Реакция "Газпрома"
Представители компании отметили, что транзит топлива происходит в полном объеме. В компании заверили, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме, пояснив, что колебание спроса на российский газ зависит от фактических потребностей покупателей.
Энергокризис в Европе
Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за роста потребления и цены на газ, увеличились. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко расти. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на другие энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2 тысячам долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились.
На фоне стремительного роста цен президент России Владимир Путин призвал "Газпром" повысить объемы газа в европейских хранилищах.
"Северный поток-2"
Компания Nord Stream 2 AG заявила о полном завершении строительства газопровода 10 сентября. Оператор также сообщил 4 октября, что труба полностью наполнена газом. Вторую нить заполнят до конца года.
Положительное заключение по сертификации газопровода ранее дало министерство экономики ФРГ, признав, что он не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. Теперь свои решения должны принять сначала Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган ФРГ), а затем Еврокомиссия.