Після ряду заяв російського керівництва - ціна на газ у Європі стрімко подешевшала до 1 тисячі доларів за 1 тис. куб. м

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Ціни на газ впали до позначки в 90 євро за МВт·год, показують дані біржі ICE. Це приблизно дорівнює 1100 доларів (949,5 євро) за 1 тис. куб. м. Пізніше до 11:30 за Києвом вартість листопадових ф’ючерсів за індексом самого ліквідного європейського хабу TTF у Нідерландах опустилася до 82 євро за МВт·год (1000,89 доларів або 865,5 євро за 1 тис. куб. м).

Далі ціна знову виросла до 90 євро за МВт·год.

Різке зростання ф’ючерсів на газ досягло піку вдень 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів перевищувала 1900 доларів. З тих пір котирування знижувалися. До середини дня ціна впала на 600 доларів, відігравши весь ранковий зростання, і виявилася нижчою, ніж під час відкриття торгів.

Західні ЗМІ зазначили, що заява президента Росії Володимира Путіна про готовність стабілізувати зростаючі ціни на енергоносії передувало їхньому різкому падінню на світовому ринку.

Напередодні на нараді з енергетичних питань президент Росії підтримав ідею віцепрем’єра Олександра Новака про збільшення торгів газом на біржі для стабілізації цін на ринку.

Раніше

Вартість газу в Європі почала різко зростати навесні 2021 року. Перший заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс заявив, що до цього призвів попит на енергоресурси у Євросоюзі, який досяг максимуму за 25 років. За даними Асоціації газової інфраструктури Європи (GIE), запаси в європейських підземних сховищах газу (ПСГ) опинилися на десятирічному мінімумі — 75% (у 2020 році показник становив 94%). У той же час єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон говорила, що Європі вистачить цього обсягу, щоб пройти майбутню зиму.

Франція, Німеччина, Румунія, Чехія та Греція вирішила розслідувати причини рекордного зростання цін, закликали встановити загальні правила за обсягами запасів газу, щоб пом’якшити скачки і запропонували підвищити координацію при закупівлях. Крім того, більше 40 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію розслідувати роль “Газпрому” в ситуації, що склалася. Вони припустили, що російська компанія може використовувати високі ціни на газ в Європі, щоб отримати дозвіл на запуск трубопроводу “Північний потік-2” до схвалення регулюючих органів Берліна і Брюсселя.