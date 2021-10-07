После ряда заявлений российского руководства - цена на газ в Европе стремительно подешевела до 1 тысячи долларов за 1 тыс. куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Цена газа на бирже ICE на торгах в четверг продолжает снижаться. К 11:30 по киевскому времени она опустилась ниже 1000 долларов за тыс. куб. м впервые с 29 сентября, следует из данных торговой площадки, пишет УНН.
Детали
Цены на газ упали до отметки в 90 евро за МВт·ч, показывают данные биржи ICE. Это примерно равно 1100 долларов (949,5 евро) за 1 тыс. куб. м. Позднее к 11:30 по Киеву стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах опустилась до 82 евро за МВт·ч (1000,89 долларов или 865,5 евро за 1 тыс. куб. м).
Далее цена вновь выросла до 90 евро за МВт·ч.
Резкий рост фьючерсов на газ достиг пика днем 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров превышала 1900 долларов. С тех пор котировки снижались. К середине дня цена упала на 600 долларов, отыграв весь утренний рост, и оказалась ниже, чем во время открытия торгов.
Западные СМИ отметили, что заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке.
Накануне на совещании по энергетическим вопросам президент России поддержал идею вице-премьера Александра Новака об увеличении торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке.
Ранее
Стоимость газа в Европе начала резко расти весной 2021 года. Первый зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что к этому привел спрос на энергоресурсы в Евросоюзе, который достиг максимума за 25 лет. По данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), запасы в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) оказались на десятилетнем минимуме — 75% (в 2020 году показатель составлял 94%). В то же время еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что Европе хватит этого объема, чтобы пройти предстоящую зиму.
Франция, Германия, Румыния, Чехия и Греция решили расследовать причины рекордного роста цен, призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки и предложили повысить координацию при закупках. Кроме того, более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль “Газпрома” в сложившейся ситуации. Они предположили, что российская компания может использовать высокие цены на газ в Европе, чтобы получить разрешение на запуск трубопровода “Северный поток-2” до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.