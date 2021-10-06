П'ять країн ЄС вирішили розслідувати причини рекордного стрибка цін на газ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. П'ять країн Європейського союзу прийняли рішення провести розслідування причин рекордного стрибка цін на газ в Європі. Про це йдеться в спільній заяві Франції, Іспанії, Чехії, Румунії та Греції, яке опублікував журналіст Bloomberg Хав'єр Блас в Twitter, передає УНН.
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“Що стосується газу, то функціонування європейського ринку газу слід розслідувати, щоб зрозуміти, чому поточні газові контракти виявилися недостатні”, — йдеться в заяві.
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Держави також закликали встановити загальні правила за обсягами запасів газу, щоб пом’якшити скачки цін. Крім того, вони запропонували підвищити координацію при покупках з метою поліпшення загальних позицій.
У документі наголошується, що це спільна заява міністрів економіки і фінансів вищезазначених країн. Дата на розміщеній журналістом копії не наводиться.
Нагадаємо
Ціна на газ в Європі станом на відкритті торгів 5 жовтня знову побила рекорд і майже досягла 1250 доларів за 1 тис. куб. м.