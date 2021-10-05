Ціна газу у Європі оновила історичний рекорд

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Ціна листопадового ф’ючерсу на хабі TTF у Нідерландах в ході торгів досягла 1247,4 доларів за 1 тис. куб. м, або 104 євро за МВт год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт год).

Напередодні після подолання рекордної позначки в 1200 доларів за 1 тис. куб. м ціна на газ в Європі різко знизилася після новин про те, що Датське енергетичне агентство схвалило початок тестування першої нитки газопроводу “Північний потік-2”. Менш ніж за годину котирування листопадового ф’ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилися майже на 70 доларів і опускалися до 1 124 доларів за тис. куб. м.

Голова правління “Газпрому” Олексій Міллер раніше заявляв, що сильне відставання у закачуванні газу в ПСГ Європи і зростаючий попит на газ призвели до того, що ціни на цей вид палива в Європі побили рекорди і можуть перевищити їх значення в найближчим часом.

Раніше

Ціна на газ в Європі на відкритті торгів 28 вересня вперше в історії перевищила 1000 доларів за 1 тис. Куб. м.