Цена газа в Европе обновила исторический рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила рекорд и почти достигла 1250 долларов за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE, пишет УНН.
Детали
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1247,4 долларов за 1 тыс. куб. м, или 104 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Накануне после преодоления рекордной отметки в 1200 долларов за 1 тыс. куб. м цена на газ в Европе резко снизилась после новостей о том, что Датское энергетическое агентство одобрило начало тестирования первой нитки газопровода “Северный поток-2”. Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тыс. куб. м.
Председатель правления “Газпрома” Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.
Ранее
Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила 1000 долларов за 1 тыс. куб. м.