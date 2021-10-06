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Пять стран ЕС решили расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. Пять стран Европейского союза приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции, которое опубликовал журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter, передает УНН.

Цитата

“Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны”, — говорится в заявлении.

Детали

Государства также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. Кроме того, они предложили повысить координацию при покупках с целью улучшения общих позиций.

В документе отмечается, что это совместное заявление министров экономики и финансов вышеупомянутых стран. Дата на расположенной журналистом копии не приводится.

Напомним

Цена на газ в Европе по состоянию на открытии торгов 5 октября снова побила рекорд и почти достигла 1 250 долларов за 1 тыс. куб. м.

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