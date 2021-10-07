Світові ціни на газ знизилися після слів Путіна про готовність "стабілізувати їх" - Financial Times
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Заява президента Росії Володимира Путіна про готовність стабілізувати зростаючі ціни на енергоносії передувала їхньому різкому падінню на світовому ринку. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
Деталі
Напередодні на нараді з енергетичних питань президент Росії підтримав ідею віцепрем’єра Олександра Новака про збільшення торгів газом на біржі для стабілізації цін на ринку.
“Ринкові ціни на газ різко повернулися вниз в середу після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна готова стабілізувати стрімко зростаючі світові ціни на енергоносії, які загрожують обмежити промислову активність і різко підвищити інфляцію”, — пише Financial Times.
Доповнення
Вчора ціни на газ в Європі досягли рекордних значень, проте найбільший відкат стався ще до початку виступу президента. Трансляція виступу Володимира Путіна на нараді з питань енергетики стартувала о 14:45 за київським часом. Різке зростання ф’ючерсів на газ спостерігалося вранці і досягло піку до 11:30 за Києвом, коли вартість 1 тис. кубометрів перевищила 1900 доларів.
Однак приблизно через десять хвилин, до 11:40 за київським часом, вартість опустилася до 1800 доларів, а ще через десять хвилин знизилася до 1679 доларів. За кілька хвилин до виступу Путіна, до 14:30 за Києвом, ціна ф’ючерсів знизилася до 1500 доларів.