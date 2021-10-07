Мировые цены на газ снизились после слов Путина о готовности "стабилизировать их" - Financial Times
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Заявление президента России Владимира Путина о готовности стабилизировать растущие цены на энергоносители предшествовало их резкому падению на мировом рынке. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
Накануне на совещании по энергетическим вопросам президент России поддержал идею вице-премьера Александра Новака об увеличении торгов газом на бирже для стабилизации цен на рынке.
“Рыночные цены на газ резко повернулись вниз в среду после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова стабилизировать стремительно растущие мировые цены на энергоносители, которые угрожают ограничить промышленную активность и резко повысить инфляцию”, — пишет Financial Times.
Дополнение
Вчера цены на газ в Европе достигли рекордных значений, однако наибольший откат произошел еще до начала выступления президента. Трансляция выступления Владимира Путина на совещании по вопросам энергетики стартовала в 14:45 по киевскому времени. Резкий рост фьючерсов на газ наблюдался утром и достиг пика к 11:30 по Киеву, когда стоимость 1 тыс. кубометров превысила 1900 долларов.
Однако примерно через десять минут, к 11:40 по киевскому времени, стоимость опустилась до 1800 долларов, а еще через десять минут снизилась до 1679 долларов. За несколько минут до выступления Путина, к 14:30 по Киеву, цена фьючерсов снизилась до 1500 долларов.