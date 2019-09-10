Нардепи ухвалили за основу два законопроекти щодо детінізації розрахунків у торгівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила за основу законопроекти 1053-1 і 1073 щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг. Відповідне рішення підтримали 257 і 249 народних депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг 1053-1 направлений на запровадження програмних РРО, які можуть використовуватись на ряду або на заміну класичним РРО (Реєстратор розрахункових операцій - ред.) в залежності від потреб та фінансових можливостей суб’єкта господарювання.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме детінізації обігу готівкових коштів, розширення фіскалізації розрахункових операцій, залучення більшої кількості суб’єктів господарювання до застосування РРО та створення таким чином рівних конкурентних умов для ведення господарської діяльності.
При цьому 241 парламентарів підтримали пропозицію голови ВРУ щодо скорочення на половину термінів підготовки законопроекту до другого читання.
Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг" 1073 розроблений з метою запровадження дієвого механізму контролю обігу товарів та обсягу доходів суб’єктів спрощеної системи оподаткування та виведенню з тіні ряду великих та середніх торгівельних компаній, які зловживають спрощеною системою оподаткування, тим самим дискредитуючи як саму ССО, так і сумлінних платників податків, які є її суб’єктами. Документ, зокрема, пропонує громадянам винагороду від держави за повідомлення про підприємця, який не видає чек.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.
Народні депутати України погодились продовжити сьогоднішнє вечірнє засідання Верховної Ради після 18 години у разі, якщо вони не встигнуть розглянути всі законопроекти, включені до порядку денного.