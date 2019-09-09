До порядку денного Ради включили 188 питань, проект бюджету розглянуть наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. До порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня. Про це заявив спікер ВРУ Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради парламенту, передає кореспондент УНН.
“У запропонований нам проект порядку денного наступної сесії увійшло 188 питань. Переважна більшість із них стосується ініціативи народних депутатів, з яких 50 визначені Президентом України як невідкладні, ще 13 невідкладних проектів ініційовані самим Президентом України”, — зазначив Разумков.
За його словами, 69 питань цього порядку денного є перехідними з минулого скликання.
Деякі ж питання, які нині не включені до порядку денного, будуть включені до нього наступного понеділка. На пленарний тиждень з 17 по 20 вересня Рада планує розглянути ще 36 питань, включно із проектом Держбюджету на 2020 рік.
При цьому він додав, що також в парламенті є 4 законопроекти, які повернуті з вето Президента для повторного розгляду. Ще 20 перехідних законопроектів планується не включати до порядку денного через втрату актуальності.
Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон щодо посилення відповідальності за підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації, придбання неякісної військової продукції.